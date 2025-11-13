Promovido pela SAA, ’24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo’ bateu recorde de participação em 2025

Os melhores cafés paulistas em 2025 serão revelados na próxima terça-feira (18), no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), em cerimônia de premiação do “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo”, a partir das 8h. Organizado pela Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), o certame recebeu 391 inscrições, de 77 municípios.

A edição deste ano ranqueará os 40 cafés mais bem pontuados da espécie arábica – nas categorias natural, cereja descascado, fermentado e orgânico –, e os dez melhores da espécie canéphora (conilon e robusta).

Estão concorrendo 328 cafeicultores, que tiveram 376 amostras selecionadas pela CATI, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA-SP).

Além da CATI, também participam da organização do concurso a Coordenação das Câmaras Setoriais, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), por meio da Apta Regional, do Instituto Biológico (IB-Apta) e do IAC-Apta.

Esta edição é realizada em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), Sindicato da Indústria de Café de Estado de São Paulo (Sindicafé-SP), Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Syngenta, Carmomaq, Kaleido, Bunn e Cropster.

Serviço:

Cerimônia de premiação do 24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo

Quando: 18/11/2015, a partir das 8h

Onde: IAC-Apta, situado na Avenida Barão de Itapura, 1481, Campinas (SP)

Regulamento: https://bit.ly/4lu5TmB