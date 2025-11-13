Concurso estadual premia os melhores cafés de São Paulo na próxima terça (18)
Promovido pela SAA, ’24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo’ bateu recorde de participação em 2025
A edição deste ano ranqueará os 40 cafés mais bem pontuados da espécie arábica – nas categorias natural, cereja descascado, fermentado e orgânico –, e os dez melhores da espécie canéphora (conilon e robusta).
Estão concorrendo 328 cafeicultores, que tiveram 376 amostras selecionadas pela CATI, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA-SP).
Além da CATI, também participam da organização do concurso a Coordenação das Câmaras Setoriais, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), por meio da Apta Regional, do Instituto Biológico (IB-Apta) e do IAC-Apta.
Esta edição é realizada em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), Sindicato da Indústria de Café de Estado de São Paulo (Sindicafé-SP), Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Syngenta, Carmomaq, Kaleido, Bunn e Cropster.
Serviço:
Cerimônia de premiação do 24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo
Quando: 18/11/2015, a partir das 8h
Onde: IAC-Apta, situado na Avenida Barão de Itapura, 1481, Campinas (SP)
Regulamento: https://bit.ly/4lu5TmB
