Pastor Miguel pede informações do atendimento a pacientes com diabetes em Americana

O vereador Pastor Miguel (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações e providências da prefeitura sobre atendimento a pacientes com diabetes no município.

No documento o parlamentar aponta dados da secretaria estadual de Saúde que indicam que, nos últimos anos, os casos de diabetes subiram expressivamente em todas as faixas etárias, além da estimativa do Ministério da Saúde de uma incidência de 25,6 casos de diabetes tipo 1 por 100 mil habitantes ao ano no país.

Segundo Pastor Miguel, compreender os dados relacionados ao atendimento de pacientes com diabetes na esfera municipal é importante para amenizar os efeitos da doença na população. “O acesso a essas informações é essencial para avaliar a efetividade das políticas públicas existentes, identificar possíveis lacunas na oferta de insumos e no acompanhamento clínico, além de compreender o impacto do diabetes na população do município”, afirma Pastor Miguel.

O autor questiona se a prefeitura possui dados detalhados da quantidade acompanhamento dos pacientes e do quadro de profissionais de saúde que realizam atendimento a essas pessoas; realiza distribuição gratuita de medidores de glicemia entre outros dispositivos para o monitoramento da doença; campanhas de prevenção e orientação.

O requerimento será discutido e votado em plenário pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira (18). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

