SP alerta para o aumento de casos de acidentes por escorpiões

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Com a chegada do verão, aumento das temperaturas e das chuvas, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES‑SP) alerta a população para o aumento de acidentes com escorpiões e outros animais peçonhentos no território paulista. De acordo com o painel da SES-SP, até a última sexta-feira (7), foram registradas mais 34 mil ocorrências e dois óbitos envolvendo escorpiões.

“Para prevenir o risco de aparecimento dos escorpiões é necessário manter quintais e jardins limpos, evitar o acúmulo de entulhos e vedar ralos e frestas em residências. As ações de limpeza urbana e o manejo correto de resíduos são fundamentais para reduzir o risco de acidentes e controlar a proliferação dos escorpiões”, destaca Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES.

Os sintomas mais comuns após a picada incluem dor intensa, sensação de ardência ou agulhadas e inflamação no local. Nos quadros moderados podem apresentar dor intensa, vômitos ocasionais, suor, agitação, aumento dos batimentos cardíacos e da respiração.

Já em quadros graves, mais frequentes em crianças de até 10 anos, o vômito pode ser abundante, assim como o suor, além do choro intenso e contínuo. Esses sintomas indicam agravamento e exigem atendimento médico imediato.

Em caso de picada, o ideal é lavar o local com água e sabão, aplicar compressa morna e evitar espremer, sugar ou fazer torniquete. A recomendação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Levar o animal ou uma foto pode ajudar na identificação, mas não é necessário captura‑lo.

O estado conta hoje com 232 Pontos Estratégicos de Soro Antiveneno (PESAs), distribuídos estrategicamente para reduzir o tempo entre a picada e o atendimento, especialmente no caso de crianças de até 10 anos. Esses locais estão preparados para tratar acidentes com animais peçonhentos e possuem soro antiescorpiônico. Para localizar o posto de atendimento mais próximo basta acessar o site: https://cievs.saude.sp.gov.br/soro/.

Prevenção

– Mantenha quintais, jardins e áreas de serviço limpos, sem entulho ou restos de construção, que servem de abrigo para escorpiões e outros animais;

– Evite acumular lixo, folhas secas e madeira; guarde objetos em locais elevados;

– Vede frestas em paredes e pisos, use telas em ralos e batentes de portas;

– Ao andar em áreas verdes, use calçados fechados e luvas, principalmente, ao manusear materiais empilhados;

– Guarde calçados em sacos plásticos ou caixas;

– Sacuda roupas, toalhas e calçados antes de usá-los.

Mais Transparência

O Governo de São Paulo disponibiliza o Painel de Acidentes por Animais Peçonhentos que permite que a população acompanhe, semanalmente, o número destas ocorrências por tipo de acidente, como serpentes, abelhas, escorpiões, entre outras. O painel está disponível em https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/peconhentos