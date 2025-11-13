Santa Bárbara faz calçada no entorno do CIEP Carmelina Cervone (Jardim Santa Fé)

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta semana a construção de uma nova calçada em trecho da Rua Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza, no Jardim Santa Fé, localizada nos fundos do CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”.

A obra contempla a implantação de 288 metros quadrados de calçada, com a utilização de 18 metros cúbicos de concreto.

O local, que anteriormente era utilizado para descarte irregular de resíduos, está sendo requalificado com o objetivo de eliminar esse tipo de prática, além de ampliar a segurança dos pedestres e facilitar o deslocamento da população.

