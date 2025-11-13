Circuito Hip Hop ocorre domingo no CEU das Artes (SBO) com show do rapper Jotapê

O ritmo, a batida e a expressão das ruas vão tomar conta de Santa Bárbara d’Oeste com o Circuito Hip Hop. O evento, que celebra a cultura urbana em todas as suas formas, ocorre no próximo domingo (16) das 15h às 21h, no CEU das Artes.

Leia + sobre diversão e arte

A grande atração será o rapper Jotapê, um dos principais nomes do rap nacional. A programação é gratuita e aberta a todos os públicos. O CEU das Artes fica na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II.

Além do show principal, o Circuito Hip Hop trará uma programação repleta de atrações: Female Group, Zavanin + DJ Helena, Monkey Head e DJ PXD também se apresentam, compondo um line-up diverso. O evento contará ainda com batalhas de rima, skate e grafite, proporcionando ao público uma verdadeira imersão na cultura hip hop.

“O Circuito Hip Hop é um espaço de valorização da cultura urbana e dos artistas que fazem dela um instrumento de expressão e inclusão. Santa Bárbara segue abrindo palco para todas as formas de arte e para o talento da juventude”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix

Sobre o rapper Jotapê

Nascido e criado na zona norte de Guarulhos (SP), Jotapê conquistou reconhecimento nas batalhas de rima e, aos 22 anos, já é destaque nos principais palcos do país. Em julho, lançou o principal álbum de sua carreira, “Até a Última Rima”, com participação de artistas como Lulu Santos, Emicida e L7NNON

O Circuito Hip Hop é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Batalha do CEU. A gestão e produção são da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Circuito Hip Hop

Data: Domingo, 16 de novembro

Horário: 15h às 21h

Local: CEU das Artes – Santa Bárbara d’Oeste

Entrada: Gratuita

Atrações

15h – Abertura

15h – Marana (grafite)

16h – Zavanin + Helena

16h30 – Monkey Head + PXD

17h – Batalha de Rima

19h30 – Female Group

20h – Jotapê

21h – Encerramento

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP