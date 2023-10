Bolsonaristas fazem confusão e divulgam idosa como sendo Marília Gabriela

Um vídeo que circula na internet e muito replicado por bolsonaristas aponta que a apresentadora teria se revoltado contra o atual governo e os militares e estaria agora pedindo ‘ação de verdade’.

Mas a idosa do vídeo não é a ex-apresentadora.

Marília Gabriela soltando o verbo. Espalhem antes que os urubus tirem do ar!

Influencer Flora Favaretto tem outdoor censurado em Rondônia e fica indignada

Uma das sensações do OnlyFans e também da Privacy, a hot influencer Flora Favaretto, de 22 anos, voltou a ser alvo de perseguição e preconceito após ter um outdoor censurado na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, onde nasceu e cresceu.

A criadora de conteúdo decidiu contratar a publicidade para promover suas páginas de conteúdo +18. A empresa responsável pelo espaço recebeu a quantia de R$ 3 mil à vista, mas retirou a propaganda do ar pouco tempo depois, sem dar nenhuma explicação. “A empresa não diz o motivo pelo qual tirou a propaganda do outdoor, mas está claro para mim que é mais um caso de preconceito e perseguição. Vou na Justiça”, promete. “Fui censurada e tomei prejuízo mais uma vez. A imagem estava bonita, era apenas o meu rosto e o meu nome, não tinha nada de nudez ou qualquer coisa agressiva. Como isso pode ser ofensivo? Não consigo entender”, lamenta.

