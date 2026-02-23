O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso há mais de 3 meses, definiu os nomes que deve apoiar ao senado nas eleições deste ano e causou crise no PL. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) visitou neste sábado o ex-presidente no 19° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, unidade do Complexo Penitenciário da Papuda, conhecida como “Papudinha”, onde o ex-mandatário cumpre pena desde janeiro.

Ao deixar o local, Carlos publicou uma nota em suas redes sociais informando o estado de saúde do pai e detalhes sobre sua atuação política a partir da prisão.

Segundo o relato do filho, Bolsonaro continua apresentando soluços frequentes e teve uma crise de vômitos na tarde anterior. Apesar disso, Carlos descreveu o pai como “focado, lúcido e construtivo”.

Na mesma visita, o vereador afirmou ter encontrado e cumprimentado os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ubiratan Sanderson (PL-RS), cujas visitas ao ex-presidente haviam sido autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para esta data.

Nomes de Bolsonaro

DF- Michele e Bia Kicis

Santa Catarina- Carlos e Carol De Toni