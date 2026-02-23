Teatro Municipal de Americana recebe TEDx Carioba; ingressos estão à venda

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe pela primeira vez, em 23 de maio (sábado), o TEDx Carioba, com o tema “Atmosfera” e 12 palestrantes de diversas áreas. Além das palestras, o público poderá vivenciar momentos de conexão, troca de experiências e networking. Os ingressos promocionais custam R$ 60 e estão à venda no site www.ingressodigital.com. O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol.

Os temas abordados incluem marketing no universo dos games, computação quântica, sustentabilidade e ecologia, além de reflexões sobre comportamento humano, tecnologia, arte e impacto social. “Buscamos palestrantes com histórias reais, ideias consistentes e capacidade de provocar reflexão. A diversidade do line-up é justamente o que cria essa atmosfera rica de aprendizado e conexão”, destaca a organizadora Flávia Rigonato.

O evento terá as presenças dos seguintes profissionais: Ana Carolina Oliveira (mãe de Isabela Nardoni), vereadora e defensora contra o abuso infantil; César Camargo, tenor; Daniel Barros, estrategista de Marca, Inovação e Negócios; Fabiano Coelho, subsecretário de administração aduaneira; Gabriella Conte, neuropsicóloga e psicóloga clínica; Heloisa Passos, CEO e executiva; Karola Braga, artista e pesquisadora olfativa; Maria Fernanda Grecco Meneghel, empresária e idealizadora do projeto Rosa do Bem; Mario De Marco, auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil; Luiz Augusto Luccas, econofísico; Ricardo Cardim, botânico e paisagista; e Zanq, influenciador digital.

“A equipe do Teatro Lulu Benencase receberá este grande evento corporativo com o profissionalismo e a dedicação presentes em todos os dias do ano”, enfatiza o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Sobre o TEDx

O TEDx é um programa de eventos locais e independentes inspirados no formato do TED, criado para espalhar ideias transformadoras. Os eventos são sem fins lucrativos, realizados por equipes de voluntários que seguem os princípios oficiais da organização global. Em Americana, a primeira edição foi realizada em 2023 com o nome TEDx Carioba.