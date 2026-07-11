O senador Flávio Bolsonaro publicou este sábado uma carta assinada pelo seu pai, Jair, dando aval para que ele prossiga com a candidatura a presidência da República pelo PL.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Flávio recentemente foi atacado pela madastra Michelle e tem sofrido por conta da ‘briga interna’ da direita. Muitos nomes acham que ele deveria desistir por conta da pré campanha que apresenta problemas de comunicação.

Brasília, 11/Jul/26 CARTA AOS BRASILEIROS Jair Bolsonaro

“Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e empobrecimento.

Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos na certeza de que, juntos, tudo faremos pela nossa pátria. Deus, Pátria, Família e Liberdade.”

Jair Bolsonaro

Leia Mais notícias do Brasil