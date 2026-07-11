Evento do órgão da Prefeitura de Nova Odessa visa propiciar integração e diversão entre usuários e convidados

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de Nova Odessa promove, entre os dias 13 a 16 de julho, o CRAS Portas Abertas.

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O público-alvo são crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos; no dia 16 acontece o encontro intergeracional com o grupo da Melhor Idade. As atividades ocorrerão sempre das 13h às 16h, e visam propiciar integração e diversão entre os usuários e convidados, ou seja, será um evento aberto à comunidade.

A programação prevê quatro dias de muita atividade especial, com um circuito de brincadeiras. Também haverá distribuição de pipoca e algodão-doce.

“Abriremos as portas do CRAS na próxima semana para que a população conheça o Centro de Referência, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que oferecemos. Teremos brinquedos infláveis, mas queremos resgatar as tradicionais brincadeiras de infância”, explica a funcionária Andréia Cassimiro Raimundo.

Na programação da segunda (13/07), as crianças terão corrida do saco, ovo na colher, corrida com obstáculos, queimada com equipes, pipoca e algodão-doce. Já a terça (14/07) reserva para a criançada uma oficina de pipa, amarelinha africana e brincadeiras diversas. A diversão também estará garantida na quarta (15/07), com brinquedos infláveis e gincana. Entre as atividades, da quinta (16/07), haverá o encontro intergeracional com a Melhor Idade, além de contação de história, algodão-doce e pipoca e premiação da gincana.

O CRAS está localizado na rua das Perobas, no Jardim das Palmeiras.

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