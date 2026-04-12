Após articulação do prefeito Henrique do Paraíso junto ao Governo do Estado de São Paulo, a unidade do Bom Prato em Sumaré retomou, na quarta-feira (8), o fornecimento de refeições no período noturno. Serão disponibilizados 100 jantares por dia à população, sempre a partir das 17h.

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O serviço havia sido interrompido na última segunda-feira (6), mas voltou a operar após reavaliação técnica realizada pela equipe da Diretoria de Combate à Fome (DICOF), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), que indicou a viabilidade da retomada.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância do diálogo institucional para garantir o atendimento à população. “Mantivemos um diálogo direto e respeitoso com o governador Tarcísio de Freitas, reforçando a necessidade desse serviço para Sumaré. O retorno do jantar no Bom Prato é uma conquista importante para as famílias que mais precisam”, afirmou.

Programa Bom Prato

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou o impacto social do programa. “O Bom Prato é essencial para muitas pessoas que dependem dessa alimentação diária. A retomada do jantar representa dignidade e segurança alimentar para a nossa população”, disse.

Para ampliar a divulgação do retorno, a equipe da SEDS realizará uma mobilização no município, com ações informativas e distribuição de cartazes.

A unidade fixa do Bom Prato em Sumaré está localizada na Rua José Maria Miranda, 581, no Centro. O município também conta com duas unidades móveis: uma na Rua Luciano Ramos Ayala, 38, no Jardim Denadai, e outra na Rua Antonio Soares Barros, 9, no Jardim Santa Rosa.

O programa Bom Prato oferece refeições balanceadas, com arroz, feijão, guarnição, proteína e fruta, ao preço simbólico de R$ 1,00, sendo subsidiado pelo Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a uma alimentação nutritiva e de qualidade.

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