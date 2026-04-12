Corinthians e Palmeiras jogam este domingo e a partida deve servir como teste de fogo para o treinador Fernando Diniz. Ele estreou esta semana no comando do alvinegro e saiu com uma boa vitória na estreia da Libertadores.

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Já o Palmeiras busca manter a liderança Campeonato Brasileiro e mostrar a força do seu elenco.

Corinthians e Palmeiras este domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o segundo dérbi da temporada.

No primeiro clássico do ano, o Verdão levou a melhor contra o Timão, na arena do rival, com vitória por 1 a 0, na fase de grupos do Campeonato Paulista.

O Corinthiansão vence há sete partidas no Brasileirão

ocupando a 16ª posição, com 10 pontos. Do outro lado, o Palmeiras é o líder da competição, com 25 pontos.

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