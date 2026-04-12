O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) acompanhou na quarta-feira (8) os serviços de regularização de sarjetas realizados na Rua Bom Recreio e o recapeamento asfáltico nas ruas Bom Recreio e Comunidade, localizadas no Jardim Boer.

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Segundo o parlamentar os reparos foram realizados pela equipe da regional do São Vito.

Fala Pastor Miguel Pires

“Este era um pedido recorrente da população. Ações como essa são de grande importância porque contribuem para uma cidade cada dia melhor”, afirmou Pastor Miguel.

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