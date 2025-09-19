A exposição “Guardiões Espelho”, com obras desenvolvidas por estudantes do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Prof. Octávio César Borghi”, em Americana, pode ser visitada gratuitamente, até domingo, dia 21, no Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel” (Rua Abrahim Abraham, 400, Parque Residencial Nardini). O espaço fica aberto das 6h às 21h.

A mostra de máscaras e bonecos do teatro de animação é resultado de uma das modalidades do projeto pedagógico “Artes se misturam com fios que tecem olhares – Olhares de dentro pra fora”, desenvolvido pelo professor de artes Antonio Roberto da Silva desde 2023.

Sobre os bonecos

São oito máscaras e bonecos criados com a materialização de materiais descartados, a partir do questionamento “Como as artes se misturam e se completam, e nós coletivamente podemos fazer o mesmo?”. As obras cênicas e simbólicas estão espalhadas pelo Jardim Botânico, para a interação com o público. A exposição tem curadoria do professor Odair Jorge Demarchi, que também atua no CIEP.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, agradeceu a parceria da Secretaria de Meio Ambiente para a realização da mostra. “A exposição apresenta o processo de construção de saberes coletivo resultante do projeto pedagógico e o Jardim Botânico é o espaço ideal para apresentar este trabalho dos estudantes. Nos 150 anos de Americana, as secretarias da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi estão ainda mais unidas com o objetivo de valorizar e aproveitar ao máximo os espaços de nossa cidade”, declarou.

