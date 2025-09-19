A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Sumaré, realiza na próxima terça-feira, dia 23, uma intervenção programada no Sistema II de abastecimento da cidade. A ação ocorrerá na região do Maria Antônia, entre o Ribeirão Quilombo e a empresa Spartan, em uma adutora de água tratada.

A escolha pelo período está relacionada ao menor consumo de água típico da primavera, o que contribui para reduzir eventuais transtornos à população. Durante a execução dos serviços, podem ocorrer oscilações no fornecimento de água nas regiões do Matão, Nova Veneza, Maria Antônia e Área Cura.

O abastecimento será retomado gradualmente e a previsão é que seja totalmente normalizado até a noite de quarta-feira, 24 de setembro.

Regiões afetadas e prazos de normalização pela BRK:

* Matão (parte baixa): normalização prevista até 24/09, às 11h59

* Parte dos bairros do Maria Antônia, Nova Veneza e Área Cura: normalização até 24/09, às 17h59

* Demais áreas do Matão, Maria Antônia, Nova Veneza e Área Cura: normalização até 24/09, às 23h59

A intervenção terá início às 5h da terça-feira (23) e está prevista para ser concluída até 17h do mesmo dia. No total, serão afetadas 50.250 ligações e 58.824 economias, o que corresponde a aproximadamente 53,51% da cidade.

