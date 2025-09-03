Bosch abre 80 vagas de capacitação para jovens nas áreas de tecnologia, mecatrônica e digitalização

A Bosch, uma líder global em tecnologia e serviços, está com inscrições abertas para o processo seletivo de seus cursos técnicos em Soluções Digitais, Administração, Mecatrônica e Manufatura Digital. A partir desta segunda-feira (1º/9), jovens de 16 a 19 anos que vivem na região metropolitana de Campinas/SP podem se inscrever para uma das 80 vagas disponíveis. O prazo vai até 21 de setembro, e os aprovados começam os cursos em janeiro de 2026.

“Seguimos acompanhando as tendências da indústria do futuro para aumentar nosso portfólio de atuação, visando uma formação completa, tanto profissional quanto humana. Importante lembrar que a taxa de retenção destes alunos na empresa é alta, cerca de 80 a 90% deles têm a oportunidade de permanecer por aqui e serem efetivados ao término do curso.”, Henrique Doná, Gerente de treinamento técnico da Bosch Brasil.

Processo seletivo

Os candidatos passarão por um processo seletivo dividido em três etapas. Na primeira, será realizada uma prova de conhecimentos gerais, abordando temas como matemática, raciocínio lógico, informática básica e interpretação de texto. Na segunda etapa, participarão de uma dinâmica de grupo, onde serão avaliados em suas habilidades e competências. Por fim, na terceira fase, eles serão entrevistados individualmente pelos instrutores do programa de formação da Bosch. O domínio do idioma inglês não é obrigatório, nem eliminatório no processo seletivo.

65 anos de parceria com o Senai

Em setembro deste ano, a Bosch comemora 65 anos de criação da Escola Técnica de Aprendizagem (ETS), em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que oferece formação técnica como diferencial competitivo nas carreiras de jovens. Ao longo desta trajetória, cerca de 3.500 estudantes já passaram pela ETS, nas unidades da Bosch em Campinas/SP, Curitiba/PR e Joinville/SC. Somente em 2025, a previsão é formar 250 alunos em todo o país.

“O primeiro curso dessa parceria foi o de ajustador mecânico, que hoje não ofertamos mais, por isso é muito importante acompanhar as transformações do mercado e preparar as novas gerações cada vez mais e melhor”, reforça Doná.

Academia de Talentos Digitais

Acompanhando as transformações e demandas atuais, a parceria entre Bosch e Senai passou a oferecer, em 2021, um novo curso alinhado às necessidades da indústria e às oportunidades de emprego da região. A Academia de Talentos Digitais (DTA), que faz parte da ETS, é parte das ações direcionadas para acelerar a transformação digital da Bosch.

O foco da DTA é na graduação técnica de jovens com módulos customizados em digitalização, automação inteligente, desenvolvimento de software, inteligência artificial e análise de dados e a expectativa é formar cerca de 1000 jovens talentos ao longo dos próximos anos para atender as demandas globais da empresa.

O programa ainda inclui intercâmbio para os jovens atuarem na Alemanha por um mês, e a seleção dos alunos brasileiros é feita com base em critérios como desempenho acadêmico e na empresa.

Inscrições

As inscrições para cursos de formação poderão ser feitas através dos links abaixo, até o dia 21 de setembro:

Aprendiz industrial – Técnico Mecatrônica

Aprendiz industrial – Manufatura Digital

Aprendiz técnico em Administração

Aprendiz Técnico em Soluções Digitais

