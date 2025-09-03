Santa Bárbara inicia nova turma do programa “Saúde Sem Tabaco”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (1º) mais uma turma do programa “Saúde Sem Tabaco”. A iniciativa, coordenada pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas), foi realizada no Centro Social Urbano e contou com a presença de 17 participantes. Esse é a terceira turma do programa no ano. Outras pessoas ainda deverão ingressar no grupo, após uma segunda chamada que será feita pelo setor ao longo dessa semana.

Neste primeiro encontro, após o acolhimento os participantes preencheram as fichas individuais e foram submetidos à aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina e motivação. Na sequência do programa, ao longo das próximas semanas, ocorrerão reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

O programa “Saúde Sem Tabaco” oferece gratuitamente, entre dois e três meses em encontros semanais, apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social aos participantes. Todos os profissionais envolvidos foram capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo.

Pessoas interessadas em participar de novas turmas devem se inscrever na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência. Historicamente cerca de 40 a 50% do total de participantes deixam de fumar ao término das atividades no grupo antitabagismo.

