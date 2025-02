Os deputados federais Guilherme Boulos (PSol) e Eduardo Bolsonaro (PL) lideram a corrida para o senado em São Paulo. A eleição para duas cadeiras acontecem ano que vem e os atuais ‘donos’ das vagas são vistos como nomes mais fracos.

A nova pesquisa Realtime Big Data, divulgada no dia 14 de fevereiro, apontou 55% da população de São Paulo desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Instituto ouviu um total de 1500 pessoas em todo estado, no dia 13 de fevereiro.

Boulos e Edu no cenário 1

No primeiro deles, Eduardo Bolsonaro (PL) e Guilherme Boulos (PSOL) destacam-se, com 19% e 16% das intenções de votos, respectivamente. Eles aparecem à frente de nomes como Capitão Derrite – PL (14%), Geraldo Alckmin – PSB (12%) e Ricardo Salles – Novo (11%).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP

No segundo cenário, sem Eduardo Bolsonaro, aparecem à frente Boulos e Derrite, empatados com 18% e seguidos de Ricardo Salles (16%), Geraldo Alckmin (14%) e Rodrigo Manga (12%).

Leia + sobre política regional