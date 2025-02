O Instituto Aliança, em parceria com a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos, Fundação Forge e Zurich Foundation, está com inscrições abertas para uma nova turma do programa de formação profissional Rotas e Travessias em Americana, Limeira e Campinas.

A iniciativa oferece cursos gratuitos para jovens de 17 a 24 anos, visando ampliar a inclusão no mercado de trabalho. Além dessas cidades, o projeto também abrange outras cidades do Estado de São Paulo, como São José dos Campos e Jacareí. De acordo com o Instituto Aliança, mais de 70% dos jovens que concluem essa formação conseguem inserção no mercado de trabalho.

Com duração de três meses e realizado totalmente on-line, o curso é focado no desenvolvimento de competências socioemocionais, digitais e empreendedoras, além de preparar os participantes para processos seletivos. Ao final do programa, os(as) alunos(as) que completarem a formação receberão certificado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Com o apoio a essa iniciativa, a Suzano reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e social. Giordano Bruno Barbosa, gerente executivo de Relacionamento Social da Suzano, afirma que o apoio ao projeto está alinhado com as metas sociais da companhia. “Estamos engajados(as) com o desenvolvimento social das áreas onde temos atuação. Até 2030, a Suzano se compromete a tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza, e a inserção profissional de jovens é um dos pilares fundamentais para que consigamos alcançar essa meta”, afirma.

O programa Rotas e Travessias tem como meta formar 800 jovens até 2025, promovendo desenvolvimento social e econômico nas comunidades atendidas, além de oferecer ferramentas para que os participantes tenham mais oportunidades profissionais, contribuindo para sua autonomia e crescimento no mercado de trabalho.

“Nossa metodologia não se limita à capacitação técnica; ela é um convite à transformação. Oferecemos aos jovens as ferramentas necessárias para que possam construir um futuro repleto de oportunidades e autonomia. Acreditamos que, ao investir no potencial desses jovens, estamos contribuindo não apenas para suas trajetórias individuais, mas também para o desenvolvimento social e econômico das comunidades em que estão inseridos”, ressalta Adenil Vieira, diretora do Instituto Aliança.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março, por meio do site do Instituto Aliança, e a formação tem início marcado para 10 de março. Para participar, além de se enquadrarem na faixa etária, os jovens devem atender aos seguintes critérios: estar cursando o 3º ano ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública; possuir o certificado de reservista (homens); ser residente nos municípios de execução do programa; e ter o desejo de ingressar no mercado de trabalho. Para garantir o acesso à educação, os participantes receberão tablets com internet, facilitando a participação nas aulas, que acontecerão em dois encontros semanais.

Serviço

Programa: Rotas e Travessias – Turma 2025

Inscrições: até 7 de março de 2025

Link para inscrições: https://institutoalianca.org.br/rotas/

Público-alvo: Jovens de 17 a 24 anos das cidades de Americana, Limeira, Campinas, Jacareí e São José dos Campos.

Metodologia: 100% on-line (empréstimo de tablet com acesso à internet)

Carga Horária: 200 horas

Turno: manhã ou tarde

Início das Aulas: 10 de março de 2025

Sobre o Instituto Aliança

O Instituto Aliança, fundado em 2002, atua com foco na inclusão social e no desenvolvimento sustentável. Em 2023, implementou 21 projetos que alcançaram 214 municípios, beneficiando mais de 570 mil pessoas com suas iniciativas. Saiba mais em www.institutoalianca.org.br

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender à demanda global.

A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com mais de 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página: www.suzano.com.br.