Filmes e séries mais vistos no streaming semana 2 fevereiro

Musa da Colorado, Stephanie Chavier fala de estreia no Carnaval de SP, preparação física e dá spoiler de fantasia

Tem novidade no Carnaval de São Paulo! A influencer e empresária Stephanie Chavier é a nova Musa da Colorado do Brás, escola do grupo especial. Para o último esquenta no Sambódromo do Anhembi, ela escolheu um look ousado, mas sem exageros e falou sobre a sua estreia.

Com um vestido cravejado de cristais, nas cores da escola, e adereço com penas na cabeça, a loira brilhou no Sambódromo do Anhembi. O look foi especialmente desenhado para ela pelo estilista Roberto Santos, com assinatura do ateliê Robytt Moon.

“Sempre sonhei com esse momento, é um desejo antigo desfilar e o convite surgiu nesse ano, foi inesperado. É incrível viver tudo isso e acompanhar tudo de perto. Gosto muito de observar os looks, me encanta o resultado de cada produção. Para o ensaio escolhi um look que valorizasse o corpo, mas que não fosse vulgar. Marcou bem o bumbum, que é a parte preferida do meu corpo”, diz.

Para o desfile, Stephanie promete uma fantasia na mesma linha: ousada, moderna, vibrante, alegre e luxuosa. O look é inspirado em uma sereia, que tem tudo a ver com enredo. “É conceitual e pelada na medida, Carnaval pede isso. O bumbum vai ficar de fora, é um biquíni todo trabalhado com cores e texturas”, dá spoiler.

Por conta disso, a musa aposta em uma preparação física especial. Além de treino e dieta, ela recorre ao bioestimulador de colágeno para manter o bumbum liso e durinho. “Nada vai balançar na avenida”, brinca. “Faço musculação e estou tomando um mix de chás para diminuir a retenção de líquidos. Também comecei a tomar morosil, um composto natural que ajuda a secar”.

Já de olho no Carnaval do ano que vem, Stephanie quer fazer sua estreia à frente da bateria. Ela já recebeu convite da escola e vai se preparar para isso. “Vai ser muita aula de samba e uma preparação intensa. Me inspiro muito na Sabrina Sato, é a minha grande referência. De looks icônicos a um shape perfeito, ela é o grande nome do Carnaval”.

Fotos: Silas Ribeiro / Divulgação