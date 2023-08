Brasil 2o país que mais pesquisa bolo na internet

Registrado desde 2004, o ranking do Google sobre tópicos mais buscados coloca o Brasil como o 2º país nas pesquisas pela palavra ‘bolo’, atrás apenas da Bósnia. Na categoria comida, o termo ‘bolo caseiro’ ocupa a vice-liderança na classificação nacional, atrás apenas de ‘pão caseiro’. Além dos populares bolos caseiros, na Casa de Bolos, maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, também é possível encontrar os bolos de aniversário, símbolos de felicidade nas comemorações de uma das datas mais importantes entre amigos e familiares.

Confira linha especial de bolos de aniversário para compartilhar e fazer a festa:

Churros – Com o gostinho do doce clássico e uma casquinha típica do churros, o sabor é recheado com doce de leite. Abacaxi – Super molhadinho e recheado com pedacinhos de abacaxi, esse sabor é um clássico das festas de aniversário. Morango – Feito direto da fruta em um bolo super fofinho com cobertura especial da Vó Sônia, o Bolo de Aniversário de Morango da Casa de Bolos é um dos queridinhos nas festas de aniversário. Nozes – Feito com pedaços de nozes, no recheio e na cobertura, além do creme especial da Vó Sônia, o sabor une a crocância do fruto com a receita caseira da Casa de Bolos. Chocolate – Um dos sabores prediletos das festas, o bolo de chocolate é recheado e coberto por uma deliciosa cobertura de chocolate e finalizado com granulado, que faz a felicidade de quem experimenta. Leitinho – O bolo, que traz o sabor popular do leite em pó e é popularmente adorado pelos consumidores, leva em sua composição leite condensado, leite integral, leite de coco e o leite em pó.

Para maior comodidade dos clientes, a Casa de Bolos conta com aplicativo de delivery próprio que pode ser baixado gratuitamente pelo site. Além de estar disponível nos principais aplicativos de delivery.

Sobre a Casa de Bolos

Criada com muito carinho pelas mãos talentosas da Vó Sônia em parceria com seus filhos, a Casa de Bolos é pioneira no segmento de bolos caseiros. Contando com mais de 450 unidades pelo país, a rede mantém uma rigorosa qualidade dos bolos oferecidos. Natural de Ribeirão Preto, mãe e filhos começaram o negócio num pequeno salão no centro da cidade e, com o sucesso da loja, optaram pelo modelo de franquias. Hoje, a Casa de Bolos tem no cardápio mais de 100 sabores, incluindo versões diet, integral, funcional, Bolo Caseiro no Pote e bolos baby. Oferece também tortas, cucas e bolos de aniversário. Mais informações no site.