Brasil da show contra Coreia (5-0)

O Brasil começou o jogo atropelando os coreanos. Estevao recebeu a bola na pequena area e tocou na saida do goleiro. O time canarinho seguiu na pressão, mas com mais perigo nos lances de escanteio.

O novato Estevão e o meia Rodrygo foram os destaques, com dois gols anotados cada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ainda no primeiro tempo, Rodrygo recebeu a bola na area, cortou o zagueiro e bateu sem chances para o guarda metas.

Na volta pro segundo tempo a seleção logo marcou mais dois. Estevão de novo fez o 3o logo aos 2′ e Rodrygo de novo (aos 4′) fez o 4o.

Leia + Sobre todos os Esportes