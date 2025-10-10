Trecho da Av. Antônio Pinto Duarte será interditado neste sábado e domingo

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar, neste sábado, dia 11, e domingo, 12, o trecho da Avenida Antônio Pinto Duarte entre o Portal Princesa Tecelã e o cruzamento com a Rua São Vito, na região da entrada da cidade.

A via permanecerá interditada para o fluxo de veículos entre as 6h30 de sábado e as 20h do domingo, devido à realização dos eventos Kart Terapia e Gincana no Portal, além do fechamento que já acontece semanalmente aos domingos para atividades de lazer e recreação ao ar livre.

Durante a interdição, os motoristas poderão utilizar as ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi como rotas alternativas. O local estará devidamente sinalizado pela equipe da Utransv.

