A seleção brasileira de Carlo Ancelotti foi a Bolívia e acabou derrotada na noite desta terça-feira por 1 a 0 pela Bolívia. A partida da valeu pela última rodada das eliminatórias sul-americanas. Foi a primeira derrota do técnico italiano da seleção canarinho.

O único gol do jogo foi marcado depois de anotação do VAR. A arbitragem marcou pênalti do time da casa e o jovem craque Miguelito marcou nos instantes finais da primeira etapa.

A Bolívia conseguiu avançar para repescagem da Copa do Mundo e a Venezuela ficou de fora.

Ancelotti fărá mais testes agora

A partida serviu de teste para o novo treinador. Ele escalou jogadores que ainda não havia testado e o efeito da da altitude foi sentido pelos brasileiros. O time nacional ainda joga este ano, mas agora em partidas das amistosas.

