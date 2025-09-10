Um homem bateu na ex mulher até ela desmaiar e ir parar no hospital em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu esta terça-feira.

Ele a agrediu em casa, na rua Costa Rica, por volta das 9h. A mulher foi atendida no hospital Edson Mano.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste – SP

*NATUREZA:*

TENTATIVA DE FEMICIDIO

INVASÃO A DOMICILIO

AMEAÇA

*DATA*: 09/09/2025

*HORA*: 09:00

*LOCAL*: Rua Costa rica 272

*EQUIPE 01

🚓VTR 120

ANJO DA GUARDA DA MULHER

*SÍNTESE* bateu na ex

A equipe de Anjo da Guarda da Mulher compareceu no Pronto Socorro Dr.Edson Mano onde uma mulher deu entrada na unidade de saúde para passar por atendimento médico devido às agressões físicas sofridas pelo ex companheiro a poucos instantes.

A vítima relatou que manteve um relacionamento amoroso por dois anos com A. e teve dois filhos e hoje pela manhã, por volta das 8h, o autor pulou o muro da casa da vitima. Ela estava deitada na cama, em seu quarto, quando foi surpreendida com chutes na cabeça e socos ele a arrastou pelos cabelos, puxando-a pelo corredor casa, agredindo a todo momento com vários chutes nas costas.

Tentando cessar as agressões a vitima defendeu-se com um pedaço de piso atingindo o olho do indivíduo.

Na tentativa de salvar sua vida , correu para a casa da vizinha e se trancou lá. Determinado, o ex companheiro invadiu a casa da vizinha e continuou as agressões.

A vitima permaneceu desfalecida no local. Ao retomar a consciência sentiu muitas dores na cabeca e pelo corpo e passou a se sentir muito mal. Ela tentou contato com a mãe , mas devido a fraqueza e a múltiplas lesões não conseguiu fazer a ligação. Ela alegou que teve muita dificuldade para chegar até o portão da garagem e pediu socorro a um desconhecido passava defronte a sua casa e a socorreu até o Pronto Socorro municipal.

Ao deslocar a delegacia para apresentar os fatos A. estava defronte ao pronto socorro e foi abordado. Entrevistado, informou que a vítima tentou matá-lo hoje pela manhã e foi agredido pela mesma. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e foi algemado conforme Decreto Federal 8.858/2016 por receio de fuga e para garantir lhe a integridade física, bem como da equipe. Após ambos receberem atendimento médico foram conduzidos até a DDM para registro de ocorrência.

Fatos apresentados a autoridade Policial Dr. Leonardo de Farias Silva que ratificou a voz de prisão permanecendo o autor a disposição da justiça

Elaborado B.O/PC NE9655-1/2025

Natureza: Tentativa de feminicídio: Art. 121, §2º, VI c/c §2º-A, I e §7º do Código Penal, combinado com o Art. 14, II (tentativa).

Ameaça: Art. 147 do Código Penal.

Invasão de domicílio: Art. 150 do Código Penal.