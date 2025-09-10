O ministro Luis Fux é a última esperança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de não ser condenado ou ver ao menos postergada a decisão pela condenação. Fux vota hoje e se mostrou inquieto durante a votação de Alexandre de Moraes. A tendência é que ele não irá pedir vista, mas promete divergir do voto dos de mais

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O julgamento no Supremo Tribunal Federal avançou nesta terça-feira (9) com os votos dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e crimes contra o patrimônio público.

Sem Fux, já tá 2 a 0

O placar está em 2 a 0 pela condenação, e Dino ressaltou que tais crimes são imprescritíveis e não podem ser alvo de anistia, enquanto Moraes apontou Bolsonaro como líder de um projeto autoritário para se manter no poder. A expectativa é de que os demais ministros da Primeira Turma do STF se posicionem até sexta-feira (12), quando pode se formar maioria para declarar os réus culpados.

Leia Mais notícias do Brasil