Candidíase: mitos e verdades que toda mulher precisa saber

Especialista alerta para os riscos de tratamentos caseiros e reforça a importância de cuidar da saúde intestinal

A candidíase é uma infecção comum entre as mulheres, mas ainda cercada de desinformação e práticas perigosas. Segundo a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (SOGESP), 75% das mulheres terão a infecção ao menos uma vez na vida.

A convite da Cellera Farma, a Dra. Mariana Morimoto, ginecologista e professora da Faculdade de Medicina de Santo Amaro e instrutora da Faculdade Einstein, esclarece os principais mitos e verdades sobre o tema, e reforça que o caminho mais seguro é sempre o tratamento médico e o cuidado com a saúde como um todo, incluindo o equilíbrio da flora intestinal e vaginal.

MITO: Passar iogurte ou leite fermentado com lactobacilos vivos na vagina ajuda a tratar a candidíase.

Errado! Apesar de conter lactobacilos, esses produtos não são desenvolvidos para uso vaginal e podem causar infecções. “Além do risco de contaminação, os lactobacilos presentes em iogurtes não têm viabilidade garantida para aplicação local. A temperatura das câmaras frias pode oscilar, matando esses microrganismos. E mais: iogurte não substitui um probiótico adequado, prescrito por um profissional”, alerta a Dra. Mariana.

MITO: Óleo de coco é uma opção natural e segura para tratar candidíase.

Cuidado! Embora o óleo de coco tenha propriedades antifúngicas, há risco de alergias, irritações e a eficácia é limitada. ”Além disso, o produto teria que ser estéril, em sachês individuais e de uso ginecológico – o que raramente é o caso dos produtos vendidos no mercado”, explica a médica.

MITO: Colocar alho na vagina ajuda a eliminar fungos.

Não faça isso! Apesar de o alho ter ação antimicrobiana em laboratório, colocá-lo na vagina pode causar queimaduras químicas, irritações severas e até infecções mais graves. “É uma prática perigosa, sem respaldo científico. É preciso tratar a candidíase com segurança e acompanhamento médico”, reforça.

VERDADE: Probióticos ajudam a prevenir a candidíase.

Correto! Probióticos com cepas específicas, como o Lactobacillus, ajudam a equilibrar a microbiota intestinal e vaginal, prevenindo infecções por fungos. “Sempre que a paciente usa antibióticos, por exemplo, recomendo o uso de probióticos com doses ideais para restaurar rapidamente o equilíbrio da flora”, afirma a Dra. Mariana.

VERDADE: O uso excessivo de antibióticos pode causar candidíase.

Sim! Antibióticos matam as bactérias boas do corpo, permitindo que a Candida se prolifere. Isso compromete a imunidade e favorece infecções. “Por isso, é fundamental usar antibióticos apenas com indicação médica e associá-los a estratégias de proteção da microbiota”, alerta a ginecologista.

VERDADE: A candidíase pode ser influenciada por alimentação e intestino desregulado.

Exato. Dietas ricas em açúcar, constipação intestinal e disbiose (desequilíbrio da flora intestinal) aumentam o risco da infecção. “Cuidar do intestino é cuidar da saúde íntima. Muitas pacientes melhoram significativamente ao tratar a constipação e a microbiota intestinal”, explica.

Conclusão: sempre procure orientação médica

Muitas mulheres, por vergonha, falta de acesso, ou desconhecimento, recorrem a práticas caseiras para tratar a candidíase. Mas essas alternativas, além de ineficazes, podem agravar o quadro e causar danos sérios à saúde íntima.

“Candidíase recorrente precisa ser investigada com atenção. Não basta eliminar o fungo. É preciso entender o que está causando o desequilíbrio. O tratamento adequado, com antifúngicos específicos, ajuste da alimentação e o uso correto de probióticos, pode devolver a saúde e o conforto para a mulher”, finaliza Dra. Mariana Morimoto.

Dica extra da especialista:

Evite roupas íntimas sintéticas, mantenha a higiene adequada e jamais utilize produtos na região íntima sem orientação médica. Seu corpo merece cuidado, atenção e respeito.

