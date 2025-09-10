Uma moça perdeu o dedo do pé em um acidente nesta terça-feira, 9, em Santa Bárbara d’Oeste. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Santa Bárbara com a Rua da Agricultura e deixou uma jovem motociclista, de aproximadamente 20 anos, gravemente ferida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A vítima teve um dedo do pé decepado com o impacto e foi socorrida ao Pronto Socorro Afonso Ramos.

Moça e o sinal de trânsito

Testemunhas relataram que a moto seguia no sinal verde quando ocorreu o acidente, enquanto o motorista do carro alegou ter passado pelo semáforo ainda no amarelo.

A Polícia Militar e a perícia compareceram ao local para investigar as circunstâncias da ocorrência.

Leia Mais notícias da cidade e região