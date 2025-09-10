Três cães e dois gatos estão à espera de um novo lar no Tivoli

O Tivoli Shopping promove nesta quarta-feira, dia 10, mais uma edição do tradicional projeto Adote um Pet, realizado em parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa, que neste mês de agosto aconteceu semanalmente, retorna agora ao seu formato habitual quinzenal, reforçando o compromisso do empreendimento em apoiar a causa animal.

Nesta edição, cinco pets, sendo 3 cães e 2 gatos, estarão disponíveis para adoção, à espera de um novo lar. Os animais são vítimas de abandono ou maus-tratos e passaram por resgate, cuidados veterinários e acompanhamento das equipes envolvidas.

Adoção consciente e posse responsável

Mais do que oferecer uma oportunidade de adoção, o Adote um Pet busca conscientizar a população sobre a importância da posse responsável. Adotar um animal exige comprometimento com sua saúde, alimentação, espaço adequado, carinho e cuidados ao longo de toda a vida.

Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência. “O Adote um Pet é uma ação que une solidariedade e responsabilidade. Nosso objetivo é garantir que esses animais encontrem lares onde possam ser amados e cuidados de forma adequada”, explica Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Além do apoio do CCZ e da ONG SOS Animais, a iniciativa conta também com a parceria da Cobasi, que atua como grande incentivadora do projeto e apoia os tutores nesse novo início de jornada.

“É sempre gratificante apoiar uma causa que traz esperança e amor tanto para os animais quanto para as famílias que os recebem. A adoção é um gesto de empatia e responsabilidade”, reforça Paula.

Serviço

Adote um Pet

📅 Data: Quarta-feira, dia 10 de setembro

🕒 Horário: a partir das 19h

📍 Local: Em frente à Cobasi | Tivoli Shopping

