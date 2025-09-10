O governo de São Paulo realiza a operação Apagão, com foco em empresas que atuam na fabricação e comercialização de fios e cabos de cobre e alumínio, fruto do monitoramento operacional exercido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de (Sefaz-SP) por meio de equipe especializada que detectou um conjunto de indícios de fraude fiscal. A ação acontece na manhã desta quarta-feira (10).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A operação tem como alvo 25 empresas, subdivididas em cinco grupamentos autônomos, estabelecidas em São Paulo, Guarulhos, Osasco, Itaquaquecetuba, Arujá, Caçapava, Bebedouro, Monte Mor, Santa Branca e Capivari, e mobilizou 130 auditores da Receita Estadual paulista, além de 70 policiais civis.

Fios e cabos e fraude fiscal

A análise da documentação apreendida, em meio físico e digital, terá por objetivo coletar provas do envolvimento das pessoas associadas para o cometimento da fraude fiscal, bem como a possível prática de outros crimes, de forma a responsabilizá-los nas esferas tributária e criminal.

As irregularidades permeavam desde a apropriação indevida de crédito decorrentes de simulação de operação interestadual até a tentativa de atribuir origem lícita para mercadoria ilícita/clandestina, estimando-se o total de créditos de ICMS com indícios de terem sido apropriados de forma irregular em R$ 727,7 milhões nos últimos três anos e meio.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado