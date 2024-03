Brasil empata em 3-3 com Espanha

O Brasil terminou o tour pela Europa com um empate em 3 a 3 com

a Espanha em um jogo super movimentado e com 3 cobranças de pênalti (2 pros espanhóis e 1 pros brasileiros).

No sábado, a seleção brasileira havia vencido a Inglaterra em Wembley por 1 a 0. Artilheiro na Ilha, o palmeirense Endrick voltou a marcar nesta terça-feira.

A seleção volta a jogar agora na Copa América, que vai ser disputada no Estados Unidos.

Foram os dois primeiros jogos do treinador Dorival Jr à frente do time nacional.

Os dois penaltis marcados para os espanhóis foram muito contestados pelos jogadores canarinhos. O último gol dos jogo foi marcado aos 94, por Lucas Paquetá, empatando a partida.

