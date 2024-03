TPM, a Tensão Pré-Menstrual, é um conjunto de sintomas físicos e emocionais que ocorre entre a ovulação e a menstruação e que se caracteriza por inchaço corporal, dores musculares, alterações no humor, depressão, fadiga, enxaqueca, aumento do apetite e outros sintomas variáveis.

Não se sabe, ao certo, quais são as causas da TPM, mas as pesquisas apontam para a variação hormonal que acontece durante o ciclo menstrual. A intensidade dos sintomas varia de mulher para mulher e a suplementação pode ser uma boa aliada para o alívio dos sintomas.

Cíntia Moser, nutricionista da Dr. Shape, especialista em Nutrição Esportiva e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, conta que, de acordo com estudos*, a concentração de magnésio em mulheres com TPM é inferior em relação àquelas que não têm o problema. “O Magnésio atua significativamente no controle da TPM, reduzindo a duração e intensidade dos sintomas. O tratamento com Magnésio, a exemplo do oferecido na linha Dr. Shape, de procedência comprovada, é, portanto, um dos mais indicados para enxaquecas ocasionadas pela TPM, além de minimizar a retenção hídrica, ansiedade, desejo por doces, náuseas e fadiga”, cita.

A nutricionista diz que é importante também que as mulheres que gestarão ou não suplementem alguns nutrientes, a exemplo dos ácidos graxos essenciais, como o ômega 3. Ela justifica: “O ômega 3 tem ação anti-inflamatória, melhora o humor, atua nas funções cerebrais e é excelente para quem sofre com a TPM. Também ajuda na saúde cardiovascular.

E para quem precisa ser produtivo, manter-se emocionalmente equilibrado e ter sono de qualidade, a dica é combinar a suplementação de PHT e Triple Z, uma dupla imbatível!

O PHT é um precursor hormonal à base de Maca Peruana e ZMA (zinco, magnésio e vitamina B6). Por isso, atua nos sintomas psicológicos, como ansiedade e depressão. Já o ZMA age no metabolismo energético. Sua deficiência pode causar fraqueza, desânimo, insônia e diminuir a nossa performance para o trabalho, família, atividades físicas.

O TRIPLE Z é à base de triptofano e tirosina, os precursores da melatonina, o hormônio da tranquilidade, para um bom sono. “Então, para manter o bem-estar, é ideal utilizar o Triple Z. Esse suplemento também deve ser utilizado de modo contínuo, para efeitos em longo prazo”, diz Cintia.

*Schwalfenberg & Genuis, 2017; Pereira, 2022.