Combate à dengue: Santa Bárbara realiza ação em ferros-velhos no Jardim Pérola

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti (dengue) em várias frentes. Os serviços diversificados são realizados em áreas com alto número de casos, grande número de possíveis criadouros ou com alta infestação de mosquitos. Nesta terça-feira (26), equipes do Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ) e da Defesa Civil Municipal realizaram uma ação em ferros-velhos do bairro Jardim Pérola, entre as ruas da Agricultura e do Café.

Durante a iniciativa, foram vistoriados 15 estabelecimentos já cadastrados como Pontos Estratégicos para visitas periódicas dos agentes de controle de endemias. Em 13 desses estabelecimentos foram encontrados focos de mosquito. Os agentes realizaram o controle dos focos e os proprietários foram orientados sobre as medidas necessárias para impedir a reincidência desse tipo de ocorrência, que pode favorecer a proliferação do vetor da dengue e de outras arboviroses.

Pontos Estratégicos são locais que possuem alta probabilidade de proliferação de mosquitos, devido à presença de grande quantidade de recipientes que podem servir como criadouros do Aedes aegypti. Além dos ferros-velhos, outros estabelecimentos que se enquadram nessa classificação são: borracharias, floriculturas, ecopontos, cemitérios, depósitos de materiais recicláveis, entre outros. O Município possui atualmente 89 imóveis cadastrados como Ponto Estratégico.

Ao visitarem esses locais, os agentes verificam a presença de recipientes com água e larvas, além de orientarem os responsáveis quanto às medidas necessárias para impedir a proliferação de mosquitos, como a remoção dos recipientes, armazenamento em local coberto, furar carcaças de carros e realizar o rodízio de materiais, entre outras ações.

Nos casos de estabelecimentos onde focos de Aedes aegypti são encontrados de forma recorrente, aliado ao fato dos responsáveis não atenderem às solicitações dos agentes para adequação da situação, estes são encaminhados para outros setores, como a Vigilância Sanitária ou Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), para outras providências legais e possíveis sanções.

Em Santa Bárbara, o trabalho ininterrupto contra o mosquito Aedes aegypti é priorizado em regiões com casos positivos ou com aglomerado de casos suspeitos e, também, em bairros onde o monitoramento entomológico realizado diariamente indica alto índice de circulação de mosquitos, objetivando a remoção de criadouros e orientações à população.

É importante que a população receba os agentes de controle de endemias para obter informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxa para nenhum serviço ou produto utilizado.



Prevenção

Além das ações realizadas pela Prefeitura, é fundamental que o cidadão tenha alguns cuidados para evitar a proliferação do mosquito, sendo dever de todos eliminar os criadouros. Confira algumas medidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas e dores no corpo, o cidadão deve procurar pela unidade de saúde mais próxima de casa e não se automedicar – já que alguns medicamentos podem agravar o quadro.