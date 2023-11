Brasil encara Argentina e a crise da seleção

O Brasil encara Argentina e a crise dos resultados

ruins na Eliminatórias da Copa. Sem o craque veterano Neymar e o craque Vinícius Jr, o time canarinho precisa voltar a vencer na última partida do ano.

O selecionado nacional vem de duas derrotas- contra Uruguai e Colômbia- e amarga posição ruim no classificatório.

Um grande jogo. Essa é a expectativa do técnico Fernando Diniz para o jogo entre Brasil e Argentina, que acontece na terça-feira (21), no Maracanã, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Espero um grande jogo. É uma equipe de qualidade, tem um dos maiores jogadores da história. A gente se preparou muito para o jogo e espera fazer uma grande partida. Que a torcida consiga jogar junto com o time”.

Fernando Diniz contou que a equipe tem trabalhado de forma árdua para trilhar no caminho dos bons resultados.

“É o que a gente tem tentando construir nesse tempo que temos junto (encontrar o equilíbrio), fazer as correções dos jogos que a gente teve, construir um ambiente e treinar muito. A gente tem trabalhado incessantemente para que amanhã a gente possa fazer um grande jogo diante da Argentina”, destacou.

