49,9% dos brasileiros usam detergente líquido e em pó para roupas

Na hora de lavar roupas, praticamente metade (49,9%) dos consumidores brasileiros usa os dois tipos de detergente disponíveis: líquido e em pó. Contudo, de acordo com pesquisa realizada pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria, apenas 21% compram ambas as versões em uma única viagem, enquanto 79% os adquirem em atos de compra distintos.

No acumulado de 12 meses até outubro de 2023, a categoria conquistou 5,3 milhões de novos lares. Nesse contexto, as famílias incluíram no carrinho de compras mais detergente líquido para roupas, pois já consumiam a versão em pó. Esses novos compradores de detergente líquido estão indo 12,5% mais vezes aos pontos de venda e levando para casa +5,1% de volume a cada viagem do que faziam no mesmo período terminado em outubro de 2022.

Ainda é válido destacar que a versão em pó traz mais faturamento para a categoria – R$ 12,8 bilhões contra R$ 2,3 bilhões. Entretanto, o modelo líquido apresenta crescimento acima da média – variação de 46% em valor contra 25%. Os números são referentes ao acumulado de 12 meses até outubro de 2023.

