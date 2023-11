Preso às 4:20 por tráfico de drogas no Liberdade

Um homem foi preso às 4:20 da tarde neste feriado

no parque da Liberdade em Americana. Ele foi detido por tráfico de drogas em ação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Gama (Guarda Municipal). O homem de 38 anos foi detido na região conhecida como Zincão.

A ação dos GMs começou por volta das 16h20. Eles foram ao local após uma denúncia de armazenamento de entorpecentes em um casa abandonada na avenida Serra do Mar.

A equipe da Romu, subinspetor Siderlei e Alexandre, seguiu para o local e, com o apoio de outras equipes da Gama foram apreendidas 338 pedras de crack, 20 pinos com cocaína e uma balança.

Durante a ação, um homem, que seria o proprietário, chegou na casa. Ele disse aos guardas que ocupava o imóvel havia duas semanas. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA), e o delegado Filipe Rodrigues de Carvalho, determinou o flagrante.

