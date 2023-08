Brasil na mira da Biodécodage. Conhece?

Biodécodage. Conhece?

Ao investigar o impacto das emoções no bem-estar físico e mental, a Biodècodage se torna coadjuvante perfeita para os tratamentos médicos de dores e doenças, encontrando as causas primárias que ajudam no tratamento e evitam o retorno dos sintomas. No Brasil, a formação, que já foi realizada com mais de 150 profissionais, é oferecida pelo IECC, dirigido pela administradora com ênfase em bioética Cintia Chiarelli. Além do Brasil, apenas 7 outros países já oferecem a formação oficial.

Nascida na França, a Biodécodage das Doenças ou Decodificação Biológica, prática criada por Christian Flèche é uma abordagem terapêutica com anos de pesquisa e experimentação, baseada no significado biológico dos sintomas da doença. A Biodécodage trabalha a dissolução de reações geradas por choques biológicos de causa emocional e age resolvendo conflitos para que as 4 realidades: orgânica, cerebral, psíquica e energética, sejam liberadas simultaneamente.

A formação tem 80% dos módulos ofertados no formato online/tempo real pela plataforma Zoom, e 20% em módulos presenciais que atualmente são ministrados em São Paulo. Mais de 90% dos profissionais formados são da área da saúde: médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, terapeutas integrativos, consteladores e 10% de profissionais de outras áreas que encontram na Formação Internacional em Biodécodage das doenças uma nova possibilidade de iniciar uma carreira como futuros bio-psico-terapeutas.

A Biodécodage ganha adeptos todos os dias, em busca de identificar as emoções e sua ligação com os sintomas e com doenças. Nas sessões, individuais ou em grupo, são exploradas memórias, emoções reprimidas e crenças limitantes, transgeracionais, com o objetivo de compreender como esses aspectos podem afetar a saúde integral.

Sobre o Instituto Cintia Chiarelli

O Instituto Cintia Chiarelli foi criado em 2018, com sede em Rolândia, no Paraná, fruto da vontade de sua idealizadora de ajudar mais e mais pessoas a desenvolverem uma relação equilibrada entre as emoções e a saúde, seja ela mental ou física. Desde meados de 2018, oferece de forma inédita e exclusiva a formação oficial em Biodécodage das Doenças, homologada pelo criador da técnica, Christian Flèche.

