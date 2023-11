O Brasil de Fernando Diniz não vai bem nas Eliminatórias da Copa

do Mundo de 2026. O time canarinho tomou a virada (1-2) na Colômbia e perdeu a segunda seguida.

O primeiro tempo foi todo do Brasil, com destaque para o ataque. A dupla do Real Madri Vini Jr. e Rodrygo dominou com tranquilidade o meio e o ataque. Vini Jr se machucou ainda no primeiro tempo e entrou o jovem atacante João Pedro.

O craque do jogo- o atacante Luis Diaz- passou por uma grande emoção. Jogador do Liverpool, ele teve o pai sequestrado e recentemente liberto.

Leia + Sobre todos os Esportes

Ele marcou os dois gols do jogo- os dois de cabeça- e o estádio foi ao delírio com a performance do colombiano.

Agora o Brasil encara a Argentina do craque Lionel Messi na terça-feira no Maracanã.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP