Estudo comprova que Prefeitura de Nova Odessa já paga acima do novo piso nacional da Enfermagem

Estudo recente conduzido pela Secretaria de Administração (através da Diretoria de Recursos Humanos) e de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa comprovou que o Município já paga salários acima do novo Piso Nacional da Enfermagem aos profissionais do setor (enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem) que atuam na Rede Municipal de Saúde. O resultado do estudo foi compartilhado com o próprio SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos), que concordou com as conclusões.

Segundo a Diretoria de RH, “observou-se que Nova Odessa paga acima do piso aos referidos profissionais”. “Considerando que o piso do Enfermeiro é de R$ 4.750,00 por 44 horas semanais e o Enfermeiro em Nova Odessa possui carga horária estabelecida em Lei por 40 horas, fizemos R$ 4.750/44×40 e chegamos em R$ 4.318,18. Considerando que Nova Odessa paga R$ 4.562,27, tal valor está R$ 244,08 acima do piso”, informou o RH.

“O mesmo ocorre com o Técnico de Enfermagem cujo piso é R$ 3.325 por 44 horas semanais. Considerando que em Nova Odessa o emprego possui carga horária estabelecida em Lei por 40 horas, fizemos R$ 3.325/44×40 e chegamos em R$ 3.022,72. Considerando que Nova Odessa paga R$ 3.276,61, tal valor está R$ 253,88 acima do piso”, concluiu a Diretoria de RH da Prefeitura.

Diante da constatação, o Sindicato dos Servidores Municipais publicou nesta quinta-feira (16/11) um informe reconhecendo que o “Piso Nacional de Enfermagem já é realidade em Nova Odessa”.

“Nosso Sindicato sempre apoiou a luta da Enfermagem pela implantação do Piso Nacional da Enfermagem, mesmo sabendo que, graças às campanhas salariais vitoriosas e até mesmo com as greves aqui realizadas, o salário dos enfermeiros, técnicos e auxiliares estão acima do piso recém-instituído”, acrescenta o SSPMANO.

Segundo a própria entidade de classe confirmou, os valores dos novos pisos para 40 horas semanais são de R$ 4.318,00 para enfermeiros, R$ 3.022,72 para técnicos de Enfermagem e R$ 2.159,00 para auxiliares.

“Lembrando que a jornada destes profissionais aqui em Nova Odessa é de 40 horas semanais e os valores pagos pela administração para enfermeiro é de R$ 4.562,27, e para técnico de Enfermagem o salário é de R$ 3.276,61. Então esses profissionais ganham R$ 244,08 e 253,88 respectivamente acima do piso”, conclui o informe do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Nova Odessa.

