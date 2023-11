Vereadores participam da inauguração das novas salas da APAE

Os vereadores Silvio Dourado (PL) e Thiago Martins (PV) participaram nesta quinta-feira (16) na APAE Americana (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da inauguração de duas salas de Ensino Fundamental (TEA – Transtorno do Espectro Autista) e uma sala Sensorear. As salas serão utilizadas pelos alunos acompanhados de uma equipe especializada para intervenção e desenvolvimento de pessoas com TEA.

Participaram do evento o prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o presidente da APAE Americana, Roberto Carlos Cullen Dellapiazza, os secretários municipais de Comunicação, Leon Botão, e de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a idealizadora do movimento Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, e representantes da empresa Spider P&E.

Segundo informações da instituição, as salas de TEA foram reformadas e receberam adaptações de iluminação, ruídos e organização, visando reduzir a ansiedade e permitir o desenvolvimento de estratégias de ensino diferenciadas e adaptadas. As adaptações foram custeadas por Maria Fernanda, do Rosa do Bem.

Já a Sala Sensorear, doada pela empresa Spider, oferece um ambiente protegido e controlado de riscos para pessoas com dificuldades intelectuais e/ou múltiplas. As acomodações sensoriais proporcionam suporte emocional e afetivo para que os usuários possam se organizar, garantindo o processo de regulação e interação.

“As salas irão favorecer o desenvolvimento de habilidades sociais dos alunos com o acompanhamento e comprometimento dos profissionais da Apae. As necessidades educativas especiais auxiliam o relacionamento social e o desenvolvimento de suas habilidades”, comentou Dourado.

“A APAE realiza um trabalho incrível em nossa cidade. Poder contar com parceiros que ajudem a entidade a atender com ainda mais qualidade os alunos, os auxiliando em seu desenvolvimento e aprendizado, é muito gratificante. Parabéns a todos os envolvidos”, disse Martins.