Brasileirão volta hoje- e com clássico- No Maracanã, o Flamengo vai receber o São Paulo, que não entra em campo desde a derrota para o Vasco, dia 12 de junho. Inclusive, o Tricolor do Morumbi apostou na mudança do comando técnico e trocou Zubeldía por Hernán Crespo.

O jogo terá transmissão na TV aberta e está marcado para começar às 16h30.

O argentino chega ao SPFC para sua segunda passagem e vai estrear justamente contra o Mengão. Aliás, de acordo com o jornalista Eduardo Affonso, da ESPN, a tendência é que o argentino já chegue variando o esquema.

“Esse retorno do Crespo começou logo na conversa com a diretoria dizendo que mudaria o esquema de jogo. O Zubeldía usava o 4-2-3-1. Variando. Poucas vezes com três zagueiros. A grande mudança seria jogar com três zagueiros, disse o Crespo. Tem treinado assim”, iniciou em papo com o site MundoBola Flamengo.

Flamengo lidera o Brasileirão

Depois de cair nas oitavas de final do Mundial de Clubes para o Bayern de Munique (ALE), o Flamengo de Filipe Luís está se preparando para retornar aos trabalhos domésticos no próximo sábado (12).

