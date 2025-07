Uma garotinha de 16 anos foi detida por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu pouco depois das 16h30 no bairro Santa Fé, em ponto já conhecido dos homens da lei.

A garotinha foi liberada para a mãe na delegacia

Um dos destaques da apreensão, tanto com a moça quanto no QG do pó foi a quantidade de maconha do tipo ‘Colômbia’.

Os agentes da Guarda Municipal também fizeram apreensão em uma casa próximo ao ponto onde a moça foi detida.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Siloni .🚨GCM Sernajoto .🚨GCM Andrade

APOIO TÁTICO 02.🚨GCM José .🚨GCM Silva .🚨GCM Gabriel

.📍DATA: 11/07/2025

.📍HORA: 16:40

.📍LOCAL: Rua Thiago de Azevedo dos Santos, S/N (descampado) – Santa Fé

🛑 Ato infrancional/ Tráfico de Drogas

Em patrulhamento preventivo pelo local supracitado, conhecido ponto de venda de drogas, foi deparado com K.V.S.S. 16 anos portando um saco plástico em suas mãos, que ao notar a viatura tentou evadir-se, sendo abordada.

Dentro do invólucro que trazia consigo havia certa quantidade de drogas, informando ainda haver dinheiro no bolso de sua calça, sendo entregue em seguida. Em diálogo afirmou haver mais entorpecentes em sua residência, estando estes escondidos sob uma goiabeira. Deslocado a sua casa, e feito com contato com um responsável, este prontamente solicitou a entrada da equipe, acompanhando as buscas, sendo logrado êxito em localizar no ponto informado uma sacola contendo mais drogas.

Diante do ocorrido K. foi conduzida ao plantão policial onde após a autoridade tomar ciência dos fatos a autuou pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art.33 da lei 11.343/06, sendo a menor em seguida liberada a sua genitora, e todo o material aprendido.

Apreensão (com K.):

– 27 pipetas de cocaína

– 8 porções maconha (Colômbia)

– 6 porções de crack

– R$ 120,00 em espécie

Apreensão (residência):

– 305 pipetas de cocaína

– 169 pedras de crack

– 140 porções de maconha (Colômbia)

– 52 porções de maconha

