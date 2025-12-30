A possibilidade de realizar a chamada “viagem dos sonhos” segue no horizonte da maior parte dos brasileiros, mas poucos se consideram financeiramente preparados para concretizá-la.

Dados da pesquisa “O Planejamento Financeiro do Brasileiro: da Consciência à Prática”, realizada pela Planejar (Associação Brasileira do Planejamento Financeiro) com o Datafolha, mostram que o sonho da viagem segue vivo para 76% dos entrevistados, que afirmam pensar no tema.

Mas apenas uma parcela se sente preparada para executá-lo, e essa fatia concentra-se nas classes de maior renda e escolaridade.

A pesquisa da Planejar mostra que menos da metade da população (46%) que tem ensino superior acredita ter condições financeiras de bancar uma viagem de grande porte, enquanto entre aqueles que estudaram apenas até o ensino fundamental o índice cai para 34%.

Além disso, o material revela também que a confiança financeira para viajar é significativamente maior entre homens (51%) do que entre mulheres (37%), sugerindo que a desigualdade de renda e de autonomia financeira entre gêneros afeta até mesmo os planos associados ao lazer e à experiência pessoal.

Para Ana Leoni, CEO da Planejar, a pesquisa reforça que, “junto da casa própria e do veículo da família, o brasileiro anseia por viagens, mas muito vêem apenas como um sonho. Essa realidade pode mudar mas isso não depende apenas da renda, mas de um bom planejamento financeiro no médio e longo prazo. Há famílias de rendas altas, mas que a falta de planejamento impede a realização de objetivos, como há famílias com rendas menores, que com um planejamento adequado conseguem atingir suas metas”, afirma a executiva. “Como sempre digo, uma meta sem um planejamento é apenas um sonho”, conclui.

De qualquer forma, os números mostram que, mesmo discreto, há um crescimento de viagens por parte dos brasileiros. De janeiro a agosto de 2025, os aeroportos brasileiros registraram a movimentação de 84,9 milhões de passageiros entre pousos e decolagens de voos nacionais e internacionais. O resultado representa um aumento de aproximadamente 10% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Já o movimento internacional teve 2,3 milhões de passageiros em outubro, um crescimento de 9,3% em relação ao mesmo mês de 2024. No ano, 23,5 milhões de viajantes realizaram voos internacionais.

