Fabiano Cambota conta em show uma situação engraçada vivida em viagem a Americana

Depois de Renato Albani arrancar risos do público que compareceu em Santa Bárbara d’Oeste este ano ao falar de Americana, com relação a falta de shopping center e depois problemas estruturais no empreendimento, a cidade novamente é citada em texto de humorista do tipo stand up.

Um dos mais experientes do ramo, com 20 anos de carreira, Fabiano Cambota menciona o município de Americana em recente espetáculo disponibilizado no YouTube. O vocalista da banda Pedra Letícia e ex-integrante do programa “A Culpa é do Cabral” cita um lance curioso vivido durante uma viagem para apresentação na cidade.

O causo americanense foi contado pra ilustrar que “tristeza não pode ser confundida com mau humor”. O vídeo “Cancelamento e Outras Histórias” tem aproximadamente 300 mil visualizações. A capa do vídeo (a ‘thumbnail’) tem uma imagem de placa indicativa de “Bem Vindo a Americana”.

Pelo fato da cidade estar a apenas 120 quilômetros de São Paulo, Cambota disse que ao falar com o contratante do show optou por fazer o ‘bate e volta’, sem precisar de hotel para pernoitar no município. “Prefiro fazer o show, voltar pra São Paulo e dormir na minha cama com meus gatinhos”, brincou, se referindo aos ‘filhos’ Bruce Wayne Cambota e Freddy Mercury Cambota.

Inclusive o humorista mencionou que posteriormente ao período um dos felinos faleceu, para sua tristeza. A lembrança de Americana tem a ver mais com a viagem do que a apresentação na cidade em si. No dia ele pegou a Rodovia dos Bandeirantes (SP-304), por volta das 17h, para vir da capital paulista.

Trânsito na Bandeirantes

“São cinco pistas, né. Cinco filas indianas de carros”, relatou. “Todo mundo andando a 20 quilômetros por hora. Aí eu pergunto: adianta ter mau humor?”, indagou. Ele conta que, em determinado momento, um carro que estava atrás o motorista começou a dar luz alta para pedir passagem.

“O rapaz no carro de trás tinha outra ideologia de vida”, analisa Cambota. “Não adiantava eu sair da frente que tinha outro carro na frente. Ou ele acha que, tal qual Moisés (no Mar Vermelho), a Rodovia dos Bandeirantes iria se abrir pra ele passar ao comando de seu cajado?”, ironizou.

Cambota descreveu ter ignorado o sinal, ouvindo música e até virou o retrovisor. Mas alguns quilômetros adiante resolveu parar em uma rede de postos de combustíveis, para ir ao banheiro. Só que, para sua surpresa, ao começar a urinar dentro do sanitário, foi abordado pelo irritado motorista.

“Olha o nível do mau humor que está o planeta”, pondera Cambota. “O mesmo cara que estava ‘morrendo de pressa’ se deu ao trabalho de parar no posto de gasolina pra tretar”, acrescenta. O humorista contou ter sido surpreendido pela abordagem do cidadão no meio do banheiro.

A frase ouvida por Fabiano Cambota foi a seguinte, em alto e bom tom: “Não me viu te dando luz não?”. Em seguida interrompeu o xixi. “Um cara gritar comigo no banheiro do Graal. É um absurdo”, completou. Por fim, ele soltou uma frase irônica zombando o cidadão e encerrou o show, arrancando risos da plateia.

