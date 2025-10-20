Brasileiros com mais de 50 anos lideram consumo de alto padrão no país

O Brasil vive um momento singular no consumo de alto padrão. Enquanto o mercado global de luxo atravessa um período de estabilidade, o país registrou crescimento médio de 12% ao ano entre 2022 e 2024, movimentando R$ 98 bilhões em 2024 e com previsão de atingir R$ 150 bilhões até 2030. O relatório inédito O cliente Gold é prata – conduzido pelo data8, principal hub de inteligência sobre Economia Prateada da América Latina – revela que o motor desse desempenho é prateado: consumidores acima dos 50 anos.

Segundo Lívia Hollerbach, uma das coordenadoras do levantamento, os brasileiros 50+ de classe A – cerca de meio milhão de pessoas – concentram grande parte da riqueza patrimonial do país e sustentam um padrão constante e elevado de consumo. “Eles são os clientes mais rentáveis das corretoras, compõem o grupo VIP dos bancos e sustentam as margens das grandes grifes. O consumo per capita mensal desse público chega a R$ 4.911, muito acima da média nacional”, afirma a pesquisadora.

O fenômeno da maior participação prateada no consumo de alto padrão é global. Nos Estados Unidos, os maduros controlam 70% da riqueza das famílias; na China, a economia prateada já alcança US$ 966 bilhões, com previsão de triplicar até 2035. Apesar disso, o estudo alerta para a baixa representatividade dos prateados na publicidade e nas campanhas de moda. Apenas 42% dos brasileiros 55+ de classe A se sentem vistos pelas marcas.

Para além dos dados econômicos, o estudo revela valores que orientam esse consumo: saúde, viagens, autonomia e qualidade de vida são prioridades declaradas. E marcas que entenderem esse cliente “Gold que é prata” terão diante de si um mercado pequeno em número, mas imenso em relevância estratégica.

PRINCIPAIS INSIGHTS | O CLIENTE GOLD É PRATA

78% dos brasileiros mais ricos têm mais de 50 anos, detendo US$ 860 bilhões em ativos líquidos – projeção de US$ 1 trilhão até 2030.

O consumo per capita mensal dos 50+ de classe A chega a R$ 4.911, enquanto na classe B é de R$ 1.987.

Em 2024, os 50+ representaram 24% do consumo privado total dos lares brasileiros, movimentando R$ 7,3 trilhões.

Os setores mais consumidos por esse público incluem transporte (automóveis e viagens), habitação, saúde, gastronomia premium e moda de alto padrão.

R$ 150 bilhões : previsão do mercado de luxo brasileiro até 2030.

DATA8 | Fundado por Clea Klouri e Layla Vallias, e tendo como sócias Lívia Hollerbach e Adriana de Queiroz, o data8 – junção de dados (data) e 8 (deitado, símbolo de infinito) – é pioneiro no Brasil e na América Latina nos estudos da Economia da Longevidade. Com o propósito de cocriar uma sociedade longeva mais inclusiva e próspera, o hub de pesquisa, tendência e inovação sobre a Economia da Longevidade produz, analisa e desvenda insights sobre os consumidores maduros (50 anos ou mais); realiza workshops e palestras sobre a temática; e conduz estudos e pesquisas especiais sobre o mercado da longevidade. Desde 2016, realiza os maiores e mais profundos estudos e pesquisas sobre o comportamento e os hábitos de consumo dos brasileiros com mais de 50 anos, revelando dados e insights valiosos. Com a maior base de dados de consumo 50+ da América Latina, o data8 cruza informações que refletem a diversidade na maturidade: gênero, idade (até 75+), raça, classe social, comportamento, hábitos de consumo e religião.

