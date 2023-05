Que o Brasil adora uma festança, isso todo mundo já sabe. Mas a surpresa talvez seja por conta de que, além de ser convidado para festas, o brasileiro gosta muito de organizá-las.

A Festa Perfeita, pesquisa da Chopp Brahma Express que buscou compreender os gostos das pessoas em relação às festas, entrevistou 400 pessoas em todo o país. 64,6% dos participantes disseram que amam organizar eventos e receber os convidados. 35,4% preferem apenas comparecer e curtir.

São Paulo e Rio de Janeiro são os estados de maior número de anfitriões, com 32% e 11%, respectivamente. Já o pessoal do Tocantins (1%), Rio Grande do Norte (1%) e Brasília (1%) ficam felicíssimos quando recebem um convite.

A pesquisa também descobriu que não pode faltar bebida. 71,5% acham que o chopp é indispensável nas festas, enquanto 25,6% disse que só aparecem no evento se tiver cerveja. 2,4% disseram que não gostam de cerveja e 0,4% que não ligam para chopp.

Dentre as bebidas sem álcool, o refrigerante saiu na frente (53,7%), seguido pela água (27,6%), suco (12,6%) e energético (2,8%).

Como organizar uma festa?

Quem costuma receber a família e os amigos em casa sabe que ser o anfitrião de uma festa não é uma tarefa muito fácil. Existem muitos elementos que devem ser considerados para que todos consigam se divertir e, é claro, beber e comer bem.

Veja algumas dicas a seguir!

Defina o tema

Nem toda festa tem tema, mas é sempre empolgante determinar uma temática para o evento.

Isso costuma ser mais comum para aniversários infantis, mas qualquer festa pode seguir um tema – é só colocar a criatividade para funcionar.

Defina orçamento

Não tem como fazer festa sem gastar nada. Antes de qualquer coisa, é importante definir quanto se pode/quer gastar. Pense na quantidade de convidados e padrão do evento.

Com o orçamento já definido, fica mais fácil evitar gastos desnecessários.

Escolha data e local

Não tem muito segredo: você deve escolher o momento e lugar que mais funcionam para você e seus convidados.

As festas geralmente acontecem entre sexta e domingo, mas é importante ficar de olho nas datas comemorativas que possam impedir o comparecimento dos seus convidados, como o Dia das Mães, por exemplo.

Sobre o local, você pode fazer em casa ou alugar um espaço. Obviamente, essa escolha tem resultados bem significativos no orçamento.

Providencie a decoração

Uma reunião mais simples, como aquele churrasco de domingo, não exige decoração, mas enfeitar o ambiente contribui para a experiência de aniversários, batizados, casamentos, chás de bebê, etc.

A decoração segue o tema escolhido, então é só acompanhar o que foi determinado. O alerta fica por conta das despesas, mas existem várias lojas especializadas (físicas e on-line) que vendem enfeites por preços bem atrativos.

Escolha o cardápio

Festa sem comida não é festa, então o cardápio é um elemento-chave para qualquer evento.

Isso envolve determinar as opções do menu de acordo com os seus gostos pessoais, é claro, mas também com os hábitos alimentares dos convidados. Se alguém tiver alguma alergia ou restrição, você precisa pensar nisso.

Em relação à quantidade, há quem diga que adultos comem de 300 a 400 gramas e as crianças consomem entre 150 e 250 gramas de comida. No entanto, essa estimativa pode falhar bastante dependendo da situação.

Uma boa solução é usar calculadoras de festa, disponíveis on-line. Uma rápida pesquisa na internet mostra várias opções que podem ajudar a dar um norte sobre quanta comida comprar de acordo com as especificações do seu evento.

Escolha as bebidas

Bebidas também são fundamentais nos eventos. Na hora de escolher o que comprar, considere a personalidade de seus convidados. Mesmo assim, lembre-se dos resultados da pesquisa “A Festa Perfeita” – cerveja e chopp são queridinhos da maioria!

Seguindo a mesma lógica da comida, também existem calculadoras virtuais para bebidas. Ao encontrá-las depois de uma busca rápida, coloque quantas pessoas consomem álcool, quantas não consomem e o tempo de duração do evento.

Em segundo, você já vai ter uma boa ideia de quanta bebida deve comprar.

Não se esqueça de outros suprimentos

Copos, pratos, talheres e guardanapos não podem faltar.

Se forem descartáveis, é preciso comprá-los com antecedência. Se os utensílios forem de louça, saiba que é necessário higienizá-los depois.

Nas duas situações, lembre-se de ter sacos de lixo e produtos de limpeza em mãos para fazer a arrumação após o evento.

Prepare-se para imprevistos

Imprevistos são inevitáveis em qualquer situação, e é claro que não poderia ser diferente com as festas.

As possibilidades são enormes: pode faltar alguma coisa e alguém deve correr no supermercado para comprar, um prato pode se espatifar no chão, algum convidado pode se desentender com outro…

É difícil prever o que pode acontecer, mas é importante estar pronto para tudo. Na hora da crise, você vai precisar resolvê-la se não quiser que a festa termine antes do planejado. São ossos do ofício.

Faça a seleção de músicas

Uma festa sem música não é uma boa festa, então você deve selecionar as melhores faixas em uma playlist no seu streaming musical favorito e colocá-las para tocar quando os convidados chegarem.

O levantamento da Chopp Brahma Express também descobriu os gêneros favoritos dos brasileiros durante os eventos. Sem muita surpresa, o sertanejo saiu na frente (32%), mas o rock (21%), o samba (18%), o pagode (13%) e a MPB também tem espaço no coração dos apaixonados por música.

A dica é criar uma playlist eclética, com um pouquinho de tudo, para todo mundo ficar feliz e aproveitar a festa ao máximo.