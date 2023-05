O Procon de Americana realizou, nesta sexta-feira (26), uma pesquisa de preços de combustíveis em postos da cidade, atendendo ao Ofício Circular nº 10/2023/GAB-SENACON (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor), para a coleta de dados atualizados.

A partir de reunião realizada no dia 18 de maio, organizada pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com mais de 220 participantes, incluindo o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), ANP (Agência Nacional do Petróleo) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ficou decidida a necessidade da pesquisa e o envio do material ao Senacon sobre o maior e menor valor encontrado, até 26 de maio de 2023.

A direção do Procon de Americana ressalta que o objetivo da pesquisa é oferecer uma referência de preço ao consumidor, por meio dos valores obtidos, considerando o período estipulado.

“O monitoramento do preço dos combustíveis a pedido da Senacon foi prontamente atendido pelo Procon de Americana, no momento em que o Governo Federal anunciou a redução na Petrobras. Assim, mais uma vez, o Órgão municipal de Proteção e Defesa do consumidor cumpre seu papel no sentido de trazer informação e segurança à população de Americana”, disse o diretor do Procon de Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Ficou definido também, que os PROCONs deverão indicar o valor do diesel e o valor da gasolina, a data e o valor médio aplicado, sem caracterizar fiscalização, uma vez que se trata apenas de apontamento de preço até a data limite.

A Senacon irá tabular os dados e apresentar o Relatório de Monitoramento da Precificação dos Combustíveis no dia 30 de maio.