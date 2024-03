Com a proposta de entregar uma experiência única para crianças e seus familiares, promovendo momentos de descoberta, interação e conexão, além de compromisso ambiental, com material reciclável, a Eu Amo Papelão apresentará seus produtos na 40ª edição da ABRIN, a maior feira de brinquedos da América Latina e que acontecerá de 3 a 6 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A marca participará do evento pelo segundo ano consecutivo, expondo itens que fogem dos brinquedos tradicionais, por serem produzidos integralmente com papelão, e que estimulam o desenvolvimento e a aproximação familiar, desde a montagem pelas crianças, com a participação dos adultos; a criatividade, já que os pequenos podem personalizar seus brinquedos como quiserem, com tintas e adesivos; além da imaginação, com a criação das mais diferentes histórias.

“Os brinquedos de papelão têm o benefício adicional de serem acessíveis, pois são frequentemente mais baratos do que muitos brinquedos eletrônicos ou de plástico, e podem ser facilmente substituídos ou reparados se danificados. Isso os torna uma opção viável para famílias de diferentes origens socioeconômicas, garantindo que todas as crianças tenham acesso a brinquedos de qualidade que estimulem seu desenvolvimento”, fala o proprietário da Eu Amo Papelão e diretor do Grupo Mazurky, Eduardo Mazurkyewistz.

Lançamentos – A Eu Amo Papelão marcará presença em estande sustentável, reafirmando sua responsabilidade com o meio ambiente. Na feira, serão lançados o Trem para Colorir e os novos produtos da linha DPM (Destaque, Pinte e Monte), que se destaca com bonequinhos inclusivos, nos quais as crianças se sentem representadas. Na ABRIN, os lançamentos da DPM serão voltados para o Natal.

Além dos lançamentos, o público poderá conhecer outros brinquedos da Eu Amo Papelão, como o Castelo, a Casa Encantada e o Foguete, em tamanhos que permitem as crianças adentrarem para brincar.

Oportunidades de negócios

A essência lúdica e sustentável da Eu Amo Papelão tem chamado a atenção não só dos pais, que encontram nos brinquedos uma alternativa para tirar as crianças dos aparelhos eletrônicos e fortalecer os momentos em família, como também de empresas que, por meio de parcerias, oferecem os brinquedos como brindes diferenciados, em uma junção de forças para resgatar os laços familiares, perdidos na correria cotidiana.

“As parcerias reforçam o compromisso que cada um de nós devemos ter para transformar o mundo em que vivemos, com iniciativas que tenham responsabilidade social e ambiental, foco da Eu Amo Papelão. Estamos ansiosos para compartilhar todas as novidades da Eu Amo Papelão na ABRIN 2024”, fala Mazurkyewistz.

A 40ª edição da ABRIN terá 150 expositores, 21 países presentes e prevê receber 18 mil visitantes.