Realizado simultaneamente em todo o Brasil, o Startup Day 2024, um dos maiores eventos de fomento ao empreendedorismo e inovação, terá uma ação em Americana, no dia 16 de março, um sábado, das 8h30 às 12h30, no Senai Americana. São 100 vagas gratuitas para quem tem uma startup e pessoas interessadas em começar ou se envolver com o tema. As inscrições podem ser feitas pelo Link. Mais informações pelo telefone (19) 3412-1070.

A programação do evento em Americana vai contar com palestras, mesas redondas de discussões com cases de sucesso, desafios de pitch, rodadas e mentorias, além de muito network entre as pessoas e empresas presentes. As pessoas poderão falar sobre inovação, branding para startups e vão aprender sobre como captar investimentos, os desafios dos ecossistemas, escalabilidade de vendas, criação de ambientes inovadores e até mesmo como tornar a sua startup global.

“O Startup Day é um evento que promove a discussão e a troca de ideias entre os participantes do ecossistema. Mobilizar milhares de pessoas em todo o Brasil mostra a força desse movimento e o interesse das pessoas sobre o tema, principalmente em Americana, cidade que possui uma grande vocação à inovação”, destaca o consultor de negócios do Sebrae-SP, Vitor dos Santos.

Nesta 10ª edição, haverá também o lançamento dos novos programas do Sebrae for Startups. O Spark é direcionado àqueles que estão em seu momento zero e desejam iniciar seu aculturamento no ecossistema de inovação e startup. Já o Start é voltado àqueles que desejam desenvolver e validar seu MVP (Produto Mínimo Viável) até a operação para quem tem uma startup inicial. Já o Speed atenderá quem já está fazendo vendas e pretende faturar mais, além de orientação para a acesso a capital e mercados.

O Startup Day em Americana é uma iniciativa do Sebrae-SP, com o apoio da ACIA, AESCON, Centro Paula Souza, CIESP, CREA, ETEC, FATEC, Inova CPS, Liga Hub, Prefeitura Municipal de Americana, Sebrae Aqui Americana, SENAI, SINCOMERCIO e SINDITEC.

Sobre o Startup Day

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.

O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae Startups de atendimento às startups em todo o Brasil e empoderar os gestores em atuação regional.

Em 2023, foram realizados eventos em 26 estados e Distrito Federal, com a participação de 110 municípios e mais de 16 mil pessoas.

SERVIÇO

Startup Day 2024

Data: 16 de março (sábado)

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Senai Americana

Endereço: Avenida Brasil, 2801, Auditório – Parque Residencial Nardini – Americana/SP

Vagas: 100

Inscrições gratuitas: Link