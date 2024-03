As obras de revitalização da Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim, avançam em Americana. O espaço será modernizado e está recebendo melhorias no campo de futebol society, no coreto, nos banheiros, no mobiliário urbano, no poço artesiano e nos jardins e canteiros.

Já foram executados serviços de retirada dos alambrados do campo society, do revestimento do bebedouro e do forro do coreto, além da pintura dos sanitários.

O campo também receberá novo gramado sintético. No coreto será feita a revisão do telhado, instalação de novo piso cerâmico e pintura geral. Já no poço artesiano, as melhorias incluem construção de pergolado, colocação de vigas de madeira sobre os pilares já existentes, revestimento cerâmico, novas torneiras e pintura.

“Estamos fazendo uma ampla reforma neste importante espaço de lazer do município, proporcionando aos moradores da região da Cidade Jardim um local para convivência familiar, entretenimento e esportes, melhorando toda a estrutura da praça e a qualidade de vida da população”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

“Todo o trabalho executado na praça vai trazer bem-estar à população. A Secretaria de Meio Ambiente vai desenvolver ações educativas e conscientização junto aos moradores para a conservação do espaço e preservação do meio ambiente”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A reforma terá investimento total de R$ 286.637,56, verba proveniente da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, intermediada pelo suplente de deputado estadual Israel Alexandre e pelo vereador Fernando da Farmácia. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.